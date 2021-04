149 batteries de voitures et de poids-lourds ont été jetées en pleine nature dans une petite ravine de la zone industrielle n°3 du Port. Ce dépôt illégal a eu lieu sous les yeux d'un témoins. Cet administré a ensuite averti la police municipale. "Grâce à la plaque d'immatriculation du camion pollueur, le propriétaire du véhicule a été identifié. Il sera convoqué par la police nationale pour dépôt illégal de déchets dangereux" indique la mairie du Port. Une opération de dépollution du site a été effectué ce lundi 26 avril 2021 (Photo : mairie du Port)

Cette opération d a mobilisé les agents du service environnement en présence d’Armand Mouniata, adjoint au maire délégué à l’environnement note la mairie portoise. Intervenant sur un sol détrempé par les pluies récentes, les agents communaux ont dû former une chaîne pour remonter les 149 batteries et d’autres déchets.

La commune a aussi fait appel à l’association ATBR (association de traitement des batteries usagées de La Réunion). Cette structure est spécialisée dans le recyclage des déchets automobiles et industriels et elle récupère gratuitement les batteries sur des points de collecte.

Pour rappel, les batteries sont dangereuses et toxiques pour l’homme et la nature étant constituées d'acide corrosif et de plomb.

