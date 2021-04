Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 31 minutes

La ville du Port informe les bénéficiaires du RSA qu'ils pourront désormais bénéficier, sur rendez-vous des conseils des agents de la Caf (Caisse d'allocations familiales) tous les mardis et jeudis, de 8h30 à 12h. Les rendez-vous avec les bénéficiaires du RSA seront fixés par les agents de la Caf. Ce service fait suite à la signature de la Convention territoriale globale (CTG) en février 2020 par la ville du Port et la Caf Réunion. Elle vise à "créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et au retour à l'emploi des personnes et des familles ", indique la ville. (photo : mairie du Port)

