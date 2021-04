Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Quand Jace et Gorg One, deux figures du street art associent leur talent, ça donne une oeuvre exceptionnelle de près de 500 m2. La fresque géante autour de la mer, l'amour et l'humour habille depuis mars 2021 la façade du magasin 90 au port Ouest. Elle vient enrichir la collection du dispositif ville-musée de la ville du Port. Découvrez dans cette vidéo, les images inédites des coulisses de la réalisation de cette fresque au Port.

