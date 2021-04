Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 43 minutes

La piscine Jean-Lou Javoy sera fermée les 1er et 24 mai 2021. "Vous pourrez profiter de la piscine chauffée à 28 degrés, sur les deux autres jours fériés du mois : le samedi 8 mai et jeudi 13 mai 2021" indique la ville du Port. Le public sera accueilli dans le respect du protocole sanitaire en vigueur sur trois créneaux : 10h à 11h30, 13h à 14h30 et 15h à 16h30. "N'oubliez pas votre masque, il est obligatoire jusqu'à la douche" ajoute la mairie du Port (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

