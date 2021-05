Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans 13 écoles du Port, les élèves de CM1 et de CM2 ont planché sur des dessins et des slogans contre le harcèlement scolaire. Un dessin sera ensuite choisi par un jury et il illustrera 'affiche de la campagne de communication initiée par "la commission citoyenneté, Solidarité et vivre ensemble du conseil municipal des enfants (CME) pour sensibiliser sur les violences et le harcèlement scolaire" indique la ville du Port (Photo ville du Port)

Dans 13 écoles du Port, les élèves de CM1 et de CM2 ont planché sur des dessins et des slogans contre le harcèlement scolaire. Un dessin sera ensuite choisi par un jury et il illustrera 'affiche de la campagne de communication initiée par "la commission citoyenneté, Solidarité et vivre ensemble du conseil municipal des enfants (CME) pour sensibiliser sur les violences et le harcèlement scolaire" indique la ville du Port (Photo ville du Port)