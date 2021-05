Dans le cadre du dispositif ville-musée, 238 élèves de CM1/CM2 des écoles Francis Rivière, Gervais Barret et Raoul Fruteau découvrent l'art urbain. A quelques mètres de leurs écoles, Yann Le Gall, artiste portois transforme le mur du complexe sportif Ary Payet en oeuvre d'art. L'artiste a reçu des écoliers et collégiens pendant sa semaine de création. "L'artiste participe ainsi auprès des enfants à l'éducation à l'image" indique la ville du Port dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : le Port)

Yann Le Galle réinvente les espaces et la nature à travers son thème de prédilection : ‘’Waves on Walls’’ (vagues sur les murs). Le travail de l'artiste parle d’îles tropicales, de la mer et il imagine parfois un futur dans lequel le réchauffement climatique provoquerait des changements radicaux, transformant des zones montagneuses en plages.

En pleine création, Yann Le Gall a reçu pendant toute une semaine des écoliers et des collégiens. L’artiste participe ainsi auprès des enfants à l’éducation à l’image. C’est l’occasion également pour les élèves, accompagnés par le service Culturel d’avoir un autre regard sur leur ville à travers le dispositif Ville-Musée qui participe à l’embellissement de la commune.