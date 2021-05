Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Mardi 04 Mai à 11H29

Le village S'port vacances revient du 10 au 14 mai 2021 au stade Manes et au gymnase Oasis. Le village s'port vacances est ouvert aux enfants de 7 à 15 ans. Le tarif par semaine est de 10? pour les enfants de la commune et 20? hors commune. "Pour ces vacances de mai , le vélo sera à l'honneur" indique la mairie. Plus d'informations au 0262 42 41 20 ou sur la page facebook de l'OMS de la ville du Port. (Photo d'illustartion rb/www.ipreunion.com)

