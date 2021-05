La mairie du Port ouvre "un guichet unique de préinscription permet de faciliter les démarches administratives, de rechercher un mode d'accueil sur la commune et d'effectuer sa pré-inscription sans se déplacer". La commune rappelle que "la politique d'accueil Petite Enfance de la ville, par l'aide qu'elle apporte aux parents, favorise la conciliation de leur vie familiale et professionnelle. Elle contribue au bien-être et au développement des jeunes enfants" Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La politique d'accueil Petite Enfance de la ville s'articule autour de 5 axes :

- garantir la variété et la complémentarité de l'offre d’accueil afin d'apporter des réponses adaptées à la diversité des besoins des familles portoises

-organiser un lieu unique d'accueil des familles, d'information d'animation et de suivi de tous les modes d'accueil : le centre de l’enfance qui va être réhabilité et réorganisé

-développer une offre communale d'accueil collective de qualité qui concourt à l'épanouissement et à l'éveil des jeunes enfants

-soutenir l'accueil individuel chez les assistantes maternelles indépendantes (une trentaine recensée sur le territoire) notamment à travers la création d'un futur Relais Assistantes Maternelles porté par la Ville

-animer un dispositif de " veille " (réunions inter- partenaires) qui soit à la fois une instance de réflexion, d'analyse, d'évaluation et d'adaptation continue du projet d'accueil de la Petite Enfance sur le territoire portois (mise en place de réunions régulières de coordination Petite Enfance sur des thématiques à déterminer en fonction des demandes et des besoins des gestionnaires et partenaires)

Pour cette mise en œuvre, le CCAS (Centre communal d'action sociale) travaille en étroite collaboration avec la Caisse d'allocations Ffmiliales (partenaire financier et technique), ainsi qu'avec le service de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I) du Conseil Départemental et bien entendu avec toutes les autres structures partenaires du territoire.

Ouverture du portail à compter du mardi 11 mai 2021 : www.ville-port.re/portail-petite-enfance"