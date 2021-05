Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 10 heures

La ville du Port organise un atelier spécial fête des mères le mercredi 26 mai 2021, à partir de 10h à la bibliothèque Say. L'atelier créatif aura lieu dans le respect des gestes barrières. "Un beau poème, une jolie fleur pour la plus belle des mamans qui est forcément la nôtre !" indique la ville du Port. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

