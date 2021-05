Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 26 minutes

Ce mardi 25 mai 2021, des élèves de CM1/CM2 des écoles Léonide Letoullec et Charles Vendomèle au Port ont participé à une mise en terre de plantes. Ces premières plantations entrent "dans le cadre du projet d'embellissement de l'intérieur et/ou l'extérieur des écoles élémentaires, porté par la commission "Environnement et cadre de vie" du Conseil municipal des enfants" indique la ville du Port. "Cette action vise à fleurir et verdir les cours et/ou les alentours des écoles. L'occasion aussi pour les enfants CM1/CM2 d'apprendre à jardiner, à respecter et à protéger la nature" ajoute la commune. Plus d'informations ci-dessous. (photos : mairie du Port)

Ce mardi 25 mai 2021, des élèves de CM1/CM2 des écoles Léonide Letoullec et Charles Vendomèle au Port ont participé à une mise en terre de plantes. Ces premières plantations entrent "dans le cadre du projet d'embellissement de l'intérieur et/ou l'extérieur des écoles élémentaires, porté par la commission "Environnement et cadre de vie" du Conseil municipal des enfants" indique la ville du Port. "Cette action vise à fleurir et verdir les cours et/ou les alentours des écoles. L'occasion aussi pour les enfants CM1/CM2 d'apprendre à jardiner, à respecter et à protéger la nature" ajoute la commune. Plus d'informations ci-dessous. (photos : mairie du Port)