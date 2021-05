Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

La ville du Port et l'Association des commerçants du Port (ACP) vous donnent rendez-vous au centre-ville ce week-end de la fête des mères. Des exposants proposeront des idées cadeaux sur la place du Grand marché ce samedi 29 mai de 9h à 16h. Un stand photo dédié aux mamans sera également installé "avec une photo offerte" indique la mairie. " À noter que les commerces du centre-ville seront exceptionnellement ouverts le dimanche matin" ajoute la ville du Port qui propose un parcours photo de 66 oeuvres. Les réservations sont disponibles à l'OTI au bureau du Port ou par téléphone au 0262 42 31 31. "Départ du Grand marché à 10h, 11h, 14h et 15h par groupe de 10 personnes" indique la ville. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : mairie du Port)

La ville du Port et l'Association des commerçants du Port (ACP) vous donnent rendez-vous au centre-ville ce week-end de la fête des mères. Des exposants proposeront des idées cadeaux sur la place du Grand marché ce samedi 29 mai de 9h à 16h. Un stand photo dédié aux mamans sera également installé "avec une photo offerte" indique la mairie. " À noter que les commerces du centre-ville seront exceptionnellement ouverts le dimanche matin" ajoute la ville du Port qui propose un parcours photo de 66 oeuvres. Les réservations sont disponibles à l'OTI au bureau du Port ou par téléphone au 0262 42 31 31. "Départ du Grand marché à 10h, 11h, 14h et 15h par groupe de 10 personnes" indique la ville. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : mairie du Port)