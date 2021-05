Ce vendredi 28 mai 2021 au matin, en présence des élus, des partenaires et de familles bénéficiaires, Olivier Hoarau, maire du Port a procédé ce vendredi à la remise d'ordinateurs à destination des élèves. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

" La crise sanitaire a contribué à accentuer les inégalités sociales et scolaires. La ville agit pour résorber ces inégalités, notamment en matière d’accès à l’éducation " affirme le maire du Port.

Ce sont 100 familles qui bénéficient d’un pack informatique pour la continuité pédagogique dans le cadre du plan " SOS urgences numériques scolaires ".

Ce projet est porté par l’association AGAME en collaboration avec la ville du Port et ZEOP et sa fondation Oceinde. L’action est soutenue par l’Éducation nationale et l’État dans le cadre de la Cité éducative. Il s’agit là, de la deuxième phase d’une démarche lancée l'année dernière. Elle concerne les familles avec des enfants scolarisés dans le 1er degré qui étaient jusqu’ici exclus du numérique faute d'équipements.

Ainsi, pour réduire efficacement la fracture numérique et assurer la continuité pédagogique pour les familles et les élèves du Port, la ville déploie le Plan École numérique qui va faciliter l’accès à un réseau internet performant. Un Espace Numérique de Travail (ENT), en cours d’activation dans toutes les écoles de la ville, favorisera les échanges entre tous les partenaires à travers des applications variées et évolutives.

Le Conseil municipal a également validé en mars dernier, le prêt de 317 tablettes numériques aux élèves du 1er degré.