"Afin de renforcer les moyens de lutte contre l'insalubrité publique, la ville du Port recrute à compter de ce 1er juin, 10 " ambassadeurs de l'environnement " en service civique. Ils ont signé leurs contrats à l'issue d'une rencontre avec le maire, Olivier Hoarau et en présence d'Armand Mouniata, adjoint au maire délégué à l'environnement et des représentants du TCO et de Cycléa, partenaires de la ville", détaille la ville du Port dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo : ville du Port)

" Le Port a connu une nette amélioration en matière de gestion des déchets et d’embellissement de l’environnement mais, la situation sanitaire, avec la dengue et le Covid nous oblige à être plus vigilant, plus proactif " a fait ressortir Olivier Hoarau. Pour le maire, la mission de ces ambassadeurs est capitale pour préserver l’environnement, rendre la ville plus propre et belle et assurer le relais entre les habitants et les différents acteurs engagés dans le secteur.

Les ambassadeurs se chargeront de sensibiliser et d’informer la population sur la règlementation, de l’accompagner pour une meilleure utilisation des équipements de collecte de déchets et d’assurer une veille préventive. Rattachés au service propreté urbaine, ils interviendront dans un premier temps à la SIDR et à la Rivière des Galets, identifiés comme secteurs prioritaires. Les jeunes seront suivis par deux tuteurs des services tranquillité publique et environnement de la ville et seront formés notamment sur le tri des déchets, la médiation et la communication ou encore la dengue avant de démarrer leur mission sur le terrain. Ils bénéficieront également d’une formation civique et citoyenne et une formation prévention et secours civiques.

Le service civique, destiné aux jeunes de 16 à 25 ans est un engagement volontaire au service de l’intérêt général sans condition de diplôme. L’objectif étant de leur proposer un cadre dans lequel ils pourront murir, gagner en confiance et en compétences et prendre le temps de réfléchir à leur avenir, citoyen et professionnel. Financés par l'État avec le soutien de la collectivité, les contrats ont une durée déterminée de 8 mois.