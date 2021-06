Un clap d’or pour des collégiens du Port Le Port qui réussit ! Bravo aux jeunes du collège Edmond Albius qui décrochent un clap d’or pour leur film "Chaudronnier, ma passion"dans la catégorie "Je veux changer le monde, je choisis l’industrie". Les collégiens du Port, accompagnés par l'association AEC (Académie pour l’Égalité des Chances) et soutenus par la ville du Port ont réalisé leur vidéo au port Ouest et sur le chantier Piriou pour mettre en lumière le métier de chaudronnier naval et la ville du Port. Découvrez le film ici 👉https://www.parcoursmetiers.tv/video/12202-chaudronnier-ma-passion.Le palmarès du concours " Je filme le métier qui me plaît " a été dévoilé hier, lundi 31 mai. Retour sur la cérémonie officielle...