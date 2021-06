A la suite au conseil municipal du Port qui s'est tenu le mardi 1 juin 2021, voici les principales décisions discutées pendant la séance. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous. (Photo : Mairie du Port)

Le conseil municipal s’est réuni le mardi 1er juin au complexe sportif municipal. Il a été marqué par l’adoption à l’unanimité d’une motion de soutien au peuple indien durement frappé par la pandémie de la Covid-19. Cette motion proposée par les élus du groupe " Le Port Nout Avenir " valide l’attribution d’une aide de 5 000 euros au peuple indien, à travers la fédération Tamoule de La Réunion.

Lors de cette séance, les élus ont approuvé les comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets de : fossoyage et Valorisation des Eaux Traitées en Sortie de Station d’Épuration (VETSSE).

- Attribution de la licence sportive pour tous -

161 licenciés de 4 associations sportives bénéficient d’un montant de 6 775 € dans le cadre de ce dispositif d’aide créé en avril 2019. Cette attribution se rajoute aux 19 000 € alloués à 18 clubs depuis le début de l’année.

- Transports en Commun en Site Propre (TCSP) et Pôles d’échanges -

Les élus donnent un avis favorable aux projets : transport par câble et Pôle d’échanges Aimé Césaire, présentés par le TCO dans le cadre de l’appel à projets national relatif aux transports en commun en site propre et pôles d’échanges.

- Avancement mission Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale – RHI -

RHI Multisite, RHI Rivière des Galets et RHI Say-Piscine, ces opérations de résorption de l’habitat insalubre sont dans une phase opérationnelle. 2 projets bénéficient d’une mission Mous - Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale gérée directement par la ville. L’action des Mous a permis de reloger 117 familles, d’accompagner 55 familles inscrites dans un parcours d’accession à la propriété et de maintenir de lien social avec les familles.

- Opération Vieux Mur -

En concertation avec la commune, la SIDR propose de réhabiliter la résidence " Vieux Mur " située en centre-ville. 32 LES-Logements Évolutifs Sociaux construits dans les années 90 seront réhabilités. Ils permettront de reloger des familles dans le cadre du projet Ariste Bolon/SIDR Haute, lors des premières opérations de rénovation urbaine.