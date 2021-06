Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La ville du Port informe de l'ouverture des inscriptions pour les centres de loisirs pour les vacances de juillet/août. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 juillet à la Régie monétique, du lundi au jeudi, 8h à 12h et 13h à 16h et le vendredi de 8h à 11h30. Un justificatif d'adresse (moins de 3 mois), livret de famille, carnet de santé de l'enfant et le quotient familial de la Caf sont à fournir lors de l'inscription. Plus d'informations au 02 62 43 25 53/54 ou 02 62 55 55 96. Retrouvez ci-dessous, plus d'informations concernant les inscriptions. (photos : mairie du Port)

