Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

"L'opération vélo mise en place par notre office et la municipalité sur tout le mois de mai a été un grand succès!" indique l'OMS, l'Office municipal du Port. Au programme des "visite ville musée, rando vélo , course d'orientation, animation vélos pour les habitants de la RDG, vacances scolaires ayant pour thème la petite reine" ajoute l'OMS. Plus d'informations ci-dessous. (photos : OMS du Port)

