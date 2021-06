Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Jeudi 10 Juin à 16H13

L'OMS de la ville du Port informe du retour du "village s'port vacances" du 12 juillet au 6 août 2021. Les activités auront lieu aux gymnases Oasis et Rivière des galets ainsi qu'au stade Manès. Les activités auront lieu de 8h à 16h avec une coupure méridienne de 12h à 13h30. Le tarif est de 10 euros pour les enfants portois.e.s et 20 euros pour celles et ceux extérieur.e.s à la commune. Le "village s'port vacances" est destiné aux enfants de sept ans à 15 ans. Plus d'informations ci-dessous. (photo de la mairie du Port)

