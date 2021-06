Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Jeudi 10 Juin à 09H17

La ville du Port vous invite à une exposition dur les instruments de musique du monde. L'exposition prendra fin le 26 juin 2021. "L'occasion d'en savoir un peu plus sur les différents instruments de musique de La Réunion et d'ailleurs" indique a ville du Port. Plus d'informations ci-dessous. (photo de la mairie du Port)

