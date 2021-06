Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La ville du Port propose l'exposition "Somin nout zistwar dan regar la vi". Cette promenade photographique est disponible jusqu'au 28 août 2021. "Cette expérience inédite se "traduit en 66 photos de 16 artistes de La Réunion et de la zone" indique la ville du Port. Les expositions au Hangar D2 sont ouvertes au public le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h. L'entrée est libre. Plus d'informations ci-dessous. (photos : mairie du Port)

La ville du Port propose l'exposition "Somin nout zistwar dan regar la vi". Cette promenade photographique est disponible jusqu'au 28 août 2021. "Cette expérience inédite se "traduit en 66 photos de 16 artistes de La Réunion et de la zone" indique la ville du Port. Les expositions au Hangar D2 sont ouvertes au public le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h. L'entrée est libre. Plus d'informations ci-dessous. (photos : mairie du Port)