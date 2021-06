"Après plusieurs mois de travaux l'avenue Raymond Mondon offre un tout autre visage" indique la ville du Port. Les travaux ont pris en compte les problématiques de sécurité routière aux abords des établissements scolaires et les modes de déplacements doux (vélo, marche). "Elle intègre aussi le stationnement sur l'axe routier et le réaménagement des espaces publics et de l'éclairage public" note la ville qui ajoute que l'axe routier "n'avait pas connu de travaux depuis les années 70". Plus d'informations dans le communiqué de la mairie du Port. (photos : mairie du Port)

Après la modification du tracé de chaussée, les usagers utilisent désormais une nouvelle voie avec rond-point et chicanes. Des aménagements spécifiques de sécurité routière, comprenant la limitation des vitesses ont été réalisés au niveau des établissements scolaires. Grâce à une voie verte, positionnée au plus près des arbres, côté équipements scolaires et sportifs, les circuits vélos et piétons ont été améliorés et sécurisés.



Parmi les autres points forts : la rénovation du réseau d’éclairage public avec l’installation de 55 mâts d’éclairage Led et l’installation de feux tricolores nouvelle génération. Les travaux de réhabilitation ont également concerné les réseaux d’alimentation en eau potable et l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication.

Dans le cadre de l’aménagement paysager et de la création de la voie verte, 170 arbres sur les 177 arbres existants (flamboyants, badamiers, takamakas, bauhinias) ont été conservés. Ils sont complétés par 76 nouveaux arbres, élargissant ainsi la palette végétale avec davantage d’essences indigènes et endémiques (hibiscus bord de mer, bois de Judas, bois de Demoiselle, porcher, mahottantan, bois d’olive blanc…). 49 palmiers et plus de 3 600 arbustes ont également été mis en terre. 10 000 m2 de surfaces engazonnées existantes ont été maintenues et restaurées, complétées par 3 000 m2 supplémentaires. Un réseau d’irrigation a aussi été créé.

Pour améliorer le cadre de vie des Portois, cette requalification a nécessité un investissement de 1,8 million d’euros. Les travaux ont été financés par la mairie, l’État prenant en charge la réalisation de la voie verte à travers le Fonds des mobilités actives.