L'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion lance son opération "Vaccinobus". Ce dispositif mobile a pour objectif de se rendre dans les villes reculées, et en retard vis-à-vis de la vaccination. Le bus a commencé sa tournée ce mardi 15 2021 et continue ce mercredi 16 juin, sur le parking du centre commercial Cap Sacré coeur au Port, de 9h à 19h. La vaccination est possible sans rendez-vous. Pour cette première, l'ARS attendait plus de 150 personnes. Dans la matinée, la population était au rendez-vous. Reportage (Photo jb/www.ipreunion.com)

