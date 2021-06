Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Jeudi 17 Juin à 09H46

Le réseau de lecture publique de la ville du Port met à disposition un questionnaire sur "comment voyez-vous la médiathèque Benoîte Boularde de demain ?". Vous pouvez donner votre avis jusqu'au 31 juillet à la bibliothèque Say, à la médiathèque de la rivière des galets et sur le site de la médiathèque du Port. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

