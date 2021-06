Publié il y a 36 minutes / Actualisé le Vendredi 18 Juin à 09H25

Ce jeudi 17 juin, des élèves "des écoles Camille Macarty, Francis Rivière et Raymond Mondon ont découvert l'abeille, sentinelle de l'environnement" indique la ville du Port. "Pour cette 11ème édition des APIdays, tout un programme a été mis en place avec la visite du rucher, ateliers de fabrication de bougies en cire d'abeille et d'extraction de miel et dégustation de boissons à base de miel" ajoute la mairie du Port. Plus d'informations ci-dessous. (photos : mairie du Port)

