Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 16 secondes

"Le Comité des chômeurs et des mal logés du Port a servi 48 barquettes ce dimanche 20 juin grâce aux donateurs, à la Banque alimentaire et à la mobilisation des bénévoles" indique la ville du Port. "Un peu plus tôt, près d'une soixantaine de petits déjeuners avaient été offerts aux personnes les plus démunies. Elles ont également reçu un sac comprenant un t-shirt et du nécessaire de toilette" ajoute la ville. Plus d'informations ci-dessous. (photos : mairie du Port)

