La ville du Port informe les habitants des quartiers Evariste de Parny et de l'Oasis de la fin des travaux des terrains de proximité. Les habitants de ces quartiers "peuvent désormais profiter d'équipements refaits à neuf" indique la ville. "Sur le terrain de proximité d'Evariste de Parny, les usagers retrouvent un terrain avec clôture, pare-ballon, de nouveaux buts de handball, panneaux de basket-ball et agrès de musculation" ajoute la ville du Port. Plus d'informations ci-dessous. (photos : mairie du Port)

