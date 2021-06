Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

La ville du Port vous informe que l'ARS (Agence régionale de santé) mènera des opérations de démoustication suite à l'apparition de nouveaux cas de dengue. Celles-ci seront menées de minuit à 5h du matin "à la SIDR Basse et Saint Ange Doxile dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 juin et à la Zac 1 (Orée du Bois) et Ariste Bolon dans les nuits du dimanche 27 au lundi 28 juin et du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet 2021" précise la ville. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

