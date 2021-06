Publié il y a 42 minutes / Actualisé le Jeudi 24 Juin à 15H12

La ville du Port vous informe de l'ouverture des inscriptions pour le centre social et culturel Farfar pour les vacances de juillet. Les activités proposées sur le thème" Nature, arts et culture" se dérouleront du 12 juillet au 6 août 2021. Plus d'informations au 0262 43 90 91 ou sur l'affiche de Farfar à retrouver ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville du Port vous informe de l'ouverture des inscriptions pour le centre social et culturel Farfar pour les vacances de juillet. Les activités proposées sur le thème" Nature, arts et culture" se dérouleront du 12 juillet au 6 août 2021. Plus d'informations au 0262 43 90 91 ou sur l'affiche de Farfar à retrouver ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)