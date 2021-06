Publié le Mardi 29 Juin à 09H56 / Actualisé le Mardi 29 Juin à 10H08

La ville du Port vous informe que la base nautique des Mascareignes propose des stages pour enfants et adolescents du 12 juillet au 6 août 2021 du lundi au vendredi de 8h à 16h30. Les activités sont à destination des enfants de plus de 14 ans. Plus d'informations ci-dessous ou au 02 62 55 18 35. (Photo : Base nautique des Mascareignes)

