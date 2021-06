Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 11 heures

En raison d'une baisse de fréquentation liée à la période hivernale et aux vacances scolaires les horaires de la piscine Jean Lou Javoy sont modifiés. Le public pourra accéder aux bassins du 1er au 13 juillet de 10h à 13h et de 14h à 17h45 du lundi au vendredi. Et le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. La ville du Port vous informe aussi des opérations de vidange et de maintenance à la piscine Lou Javoy du 14 juillet au 15 août. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

