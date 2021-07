Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 9 heures

Le réseau de lecture publique du Port et l'association " Lire pour en sortir " organise une collecte de dons de livres jeunesse organisée dans le cadre de l'événement national "Partir en Livre 2021", la grande fête annuelle du livre jeunesse. Les livres récoltés seront offerts à l'association pour soutenir son programme " Lire avec son enfant " destiné aux familles de détenus. La matinée d'animations autour du livre à destination des parents et de leurs enfants se déroulera dans le jardin de la bibliothèque Say dès 9h, ce samedi 3 juillet 2021. Au programme bébés lecteurs, ateliers jeux et rencontre avec Eglantine Vittu, illustratrice, de 10h30 à 12h30. (Photo d'illustration : mm/www.ipreunion.com)

Le réseau de lecture publique du Port et l'association " Lire pour en sortir " organise une collecte de dons de livres jeunesse organisée dans le cadre de l'événement national "Partir en Livre 2021", la grande fête annuelle du livre jeunesse. Les livres récoltés seront offerts à l'association pour soutenir son programme " Lire avec son enfant " destiné aux familles de détenus. La matinée d'animations autour du livre à destination des parents et de leurs enfants se déroulera dans le jardin de la bibliothèque Say dès 9h, ce samedi 3 juillet 2021. Au programme bébés lecteurs, ateliers jeux et rencontre avec Eglantine Vittu, illustratrice, de 10h30 à 12h30. (Photo d'illustration : mm/www.ipreunion.com)