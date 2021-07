Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

La ville du Port vous informe de la fermeture de la bibliothèque Say en raison de l'ouverture de la prochaine médiathèque Benoîte Boulard. Les services de la bibliothèque Say fermeront à compter du lundi 5 juillet 2021 pour procéder à son déménagement. L'annexe de la médiathèque de la Rivière des Galets restera ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h et le samedi de 9h à 12h. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : mairie du Port)

