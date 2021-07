Jack Beng Thi, le plasticien et sculpteur du Port joue les guides pour vous ! Partez avec lui à la découverte de cette exposition inédite à travers les rues de la ville ce samedi 3 juillet à 10h. Le parcours pédestre démarre au Grand Marché et vous emmènera au square Pierre Sémard et au D2 pour contempler pas moins de 66 œuvres de 16 artistes de La Réunion et de la zone Océan Indien. Voici un aperçu de cette exposition ouverte jusqu’au 28 août.