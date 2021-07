Publié il y a 54 minutes / Actualisé le Jeudi 01 Juillet à 12H17

La nouvelle promotion Skola de l'association Apprentis d'Auteuil Océan indien composé de "14 jeunes, dont 9 Portois suivent actuellement un parcours de découverte pour devenir conducteur livreur" indique la mairie du Port. Les skolistes ont été recrutés grâce au partenariat entre l'association Apprentis d'Auteuil Océan indien et des structures comme Pôle emploi, la Mission locale ouest, l'école de la 2ème chance et le service insertion du CCAS du Port. Cette formation d'un mois leur permettra d'apprendre les bases du métier conducteur livreur et pour les plus motivés de poursuivre en contrat d'apprentissage. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : mairie du Port)

