La ville du Port vous informe des différentes activités qui se dérouleront au centre culturel village Titan du 19 juillet au 6 août 2021. Au programme arts plastiques, musique, danse, couture et bien d'autres activités. Les inscriptions sont en cours pour ces stages pour les enfants à partir de 6 ans. Plus d'informations et inscriptions au 0693 70 20 79. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : DR)

