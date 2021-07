Le conseil municipal de la ville du Port s'est déroulé ce mardi 6 juillet au Complexe sportif municipal (CSM). La mairie vous présente les principales décisions prises lors de cet évènement. (Photo : mairie du Port)

- Équipements culturels -



Les élus valident le plan de financement des études et travaux prévus sur deux équipements culturels de la commune. La ville va mobiliser le Contrat de convergence territoriale et de transition pour le financement des travaux de remplacement du système de climatisation du Kabardock et la construction d’une régie technique pour le Théâtre sous les arbres.



Depuis 2014, la municipalité du Port a souhaité créer les conditions du développement culturel sur son territoire afin d’en faire un lieu de vie dynamique, attractif, accessible et ouvert à tous, notamment en renforçant l’offre de spectacles vivants, de lecture publique et de promotion de la langue créole et des arts plastiques et visuels.



- Mesures exceptionnelles de soutien économique -



Les conseillers municipaux approuvent les mesures exceptionnelles relatives à l’exploitation d’une terrasse pour les entreprises qui exercent à titre principal, une activité de restaurant, débit de boisson, salon de thé, boulangerie, pâtisserie, sandwicherie.



Afin de garantir la continuité économique et sociale sur le territoire et de soutenir les restaurateurs durement touchés par la crise sanitaire, le Conseil municipal autorise l’installation et/ou l’extension exceptionnelle et temporaire de terrasses au droit des établissements de restauration sur le domaine public communal (trottoirs et/ou places de stationnement), sur demande expresse de l’exploitant et dans le respect des conditions d’une charte de responsabilité, jusqu’au 30 septembre 2021.



Les restaurateurs bénéficieront également d’une exonération totale des redevances d’occupation des droits des terrasses nouvellement créées ou existantes du 1er juillet au 30 septembre 2021.



- Club des managers de centre-ville -



La ville du Port rejoint le Club des managers de centre-ville (CMCV), une association qui regroupe près de 250 managers de centre-ville au niveau national. Le club a pour mission de promouvoir le métier de manager de centre-ville dans sa mise en place et dans son rôle auprès des diverses structures publiques et privées du commerce.



L’adhésion de la ville au CMCV permettra à la collectivité de bénéficier d’une source d’informations spécifiques sur les problématiques des centres-villes et d’un partage d’expérience avec d’autres collectivités. Elle contribuera à soutenir l’action du manager de centre-ville du Port.