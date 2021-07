Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Les jeunes du collège Edmond Albius ont participé à une cérémonie de remise des récompenses pour saluer leur film "Chaudronnier, ma passion" présenté lors du concours "Je filme le métier qui me plaît". Ils avaient reçu le clap d'or à l'issue de ce concours. Le film avait été réalisé au port Ouest et sur le chantier Piriou pour mettre en lumière le métier de chaudronnier naval ainsi que la ville du Port. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : mairie du Port)

