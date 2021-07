Publié il y a 6 minutes / Actualisé le Mercredi 07 Juillet à 13H34

Les élèves de l'école Eugène Dayot ont présenté leur spectacle de fin d'année "Casse-Noisette". Plus de 400 élèves ont participé à cette représentation. Les CM2 ont joué leurs scènes et les plus petits les ont accompagné en chantant et dansant. La première adjointe Annick Le Toullec et l'adjointe au maire déléguée à la vie éducative, Mémouna Patel étaient également présentes lors de ce spectacle. (Photos : mairie du Port)

