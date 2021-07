Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour fleurir et verdir les cours des écoles, 64 plantes d'ornement et 16 plantes endémiques ont été mises en terre dans 16 écoles élémentaires de la ville, dans le cadre du projet d'embellissement de l'intérieur et de l'extérieur des écoles élémentaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville du Port. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

