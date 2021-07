Suite à l'apparition de nouveaux cas de dengue, les équipes de l'agence régionale de santé (ARS) procéderont à des opérations de démoustication dans les quartiers suivants : Riviere des Galets et Petite pointe /Zac Mascareignes. Ces traitements se feront pendant les nuits du mercredi 14 au jeudi 15 juillet 2021, de minuit à 5h du matin. Ces traitements se feront pendant les nuits du mercredi 14 au jeudi 15 juillet 2021, de minuit à 5h du matin. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville du Port (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En cas d’imprévus (météo défavorable ou panne de matériel), les traitements seront reportés au lendemain.



Il est recommandé de : couvrir les bassins et aquariums, mettre à l’abri les tortues, fermer portes et fenêtres et de protéger les ruchers avant le traitement. Après le traitement : maintenir portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes, éviter autant que possible de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures, laver et/ou peler les fruits et légumes avant de les consommer.