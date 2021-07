Laurie Libel et Abou Amane Abdallah deux Portois.es du lycée professionnel Léon de Lepervanche font partie des trois lauréats du concours "Mérite et Talent". Le concours est proposé aux classes de terminales des lycées professionnels par la Société des membres de la Légion d'honneur (SMLH), de la section Réunion. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée au lycée Vue Belle de la Saline en présence de plusieurs personnalités. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : mairie du Port)



La Légion d’honneur est le premier Ordre national français établi par Napoléon Bonaparte en 1802 qui récompense civils et militaires pour des services éminents au service de la Nation. La SMLH s’engage depuis de nombreuses années, à promouvoir des valeurs et à s’investir dans des actions sociétales en particulier au profit de la jeunesse. Deux prix ont été mis en place pour les jeunes particulièrement brillants et méritants en classes préparatoires et dans des lycées professionnels.