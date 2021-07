Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour leur première semaine de stage en initiation voile et kayak, 30 marmailles ont eu l'occasion de découvrir la navigation marine, faire de la plongée ou encore faire avancer un bateau. Pour rappel, un stage d'initiation voile et kayak est proposée à la Base Nautique des Mascareignes au Port Ouest pour les enfants de 6 à 17 ans . Il a débuté le 12 juillet et se termine le 6 août. Plus d'informations au 02 62 55 18 35. (Photo : ville du Port)

