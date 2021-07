3 ans après le lancement de la démarche Action coeur de ville, le 5ème comité de projet du programme action coeur de ville (ACV), s'est tenu ce mardi 13 juillet en présence du maire Olivier Hoarau, de l'élu délégué à la redynamisation du coeur de ville, Zakaria Ali, de la sous-préfète de Saint-Paul, Sylvie Cendre et des différents partenaires. Cette réunion a pour objectif de faire un point sur les projets réalisés et ceux à venir. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la Ville du Port. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Olivier Hoarau a rappelé que le dispositif avance à un rythme très soutenu même si la crise sanitaire est venue ralentir la dynamique engagée. " Notre objectif est de signer au plus tôt l’avenant à la convention cadre afin de passer en phase de déploiement de la démarche " a ajouté le maire du Port. Une étape envisagée pour septembre. Comme prévu par la loi ELAN. La démarche Opération de Revitalisation des Territoires pilotée par le TCO prendra en compte le dispositif Action Cœur de Ville engagé sur la commune du Port.

Les études du programme ACV ont été finalisées fin juin, ce qui a permis d’aboutir à une stratégie globale et partagée sur les différents axes du programme à savoir : les stratégies Habitat, Commerce, Déplacement et Attractivité.

- La stratégie Habitat -

Diversification de l’habitat – avec la démarche de commercialisation des fonciers disponibles, menée depuis 2020. Cette commercialisation a été renforcée par la contractualisation d’une convention immobilière avec Action Logement destinée à réserver près de 8 millions d’euros pour le territoire ACV le Port ( ZAC mail de l’Océan, RHI Say Piscine, Ilot Boutboul). La stratégie comprend également l’intervention sur l’habitat dégradé en centre-ville similaire à l’action menée de 2001 à 2012.

- La stratégie Commerce -

Cette stratégie repose sur 5 axes qui consistent à concentrer, densifier et animer la fonction commerciale autour du cœur de ville pour favoriser une nouvelle expérience client.

- La stratégie Déplacement -

Apaiser les axes du centre-ville et ceux en lien avec des projets d’aménagement destinés à accueillir du logement (Les Portes de l’Océan) et faciliter le franchissement de certains carrefours. Il est aussi question d’améliorer le confort des piétons et des modes doux en centre-ville (ombrage et végétalisation) et de renforcer l’accessibilité du centre-ville. Des travaux de pose de panneaux de signalisation sont d’ailleurs prévus d’ici fin 2021.

- La stratégie Attractivité -

La recommandation stratégique porte sur 3 piliers : assumer et déployer la promesse du Port, miser sur la qualité du cadre de vie et surtout la faire (re)connaître et affirmer l’offre culturelle.

A ce jour, 12M d’euros soit 50% du budget sont déjà engagés pour des actions phares comprenant les travaux du parc Boisé, travaux du Pôle d’Échange Aimé Césaire, les travaux au niveau des entrées de villes à venir (études en cours pour les rues Général de Gaulle et Av du 14 juillet), parcours photographique dans la ville, étude de faisabilité d’une foncière de redynamisation, lancement du concours d’idée- réaménagement du parvis du Grand Marché.