Le jeudi 15 juillet, Roger Woaye-Koi a fêté ses 101 ans à L'EHPAD Marie Françoise Dupuis à l'Hermitage. A cette occasion , un cadeau lui est offert par la ville du Port, représentée par la première adjointe au maire, Annick Le Toullec et un membre de la maison des seniors. C'est un père de cinq enfants, . Né en Chine à Canton , ce papa de cinq enfants et grand-père de dix petits-enfants et de deux arrière-petits-enfants débutera son travail dans la ville du Port. " C'est dans la ville du port qu'il débarquera pour y ouvrir plus tard son commerce d'alimentation " Le Piti " " indique la ville du Port dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Ville du Port)

