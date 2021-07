C'est parti pour un peu plus de trois semaines d'activités dans les centres de loisirs au Port ! Depuis le lundi 19 juillet 2021, 316 enfants de 3 à 12 ans sont accueillis et encadrés pour des vacances bien remplies autour du thème "Ma ville, hier ziska zordi". Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

À l’école Paule Legros, après le rituel consacré à l’accueil, la présentation de l’équipe et du projet et les règles de vie, les petits vacanciers ont attaqué la première d’une longue série d’activités. Place donc à l’atelier kakémonos ( dessin, collage ou peinture sur un support à accrocher ou à suspendre).

Pour ces vacances de juillet/août, dans les centres, il y aura au programme : découverte des quartiers et du patrimoine de la ville, des sorties et des activités récréatives, des ateliers : musique et fabrication d’instruments de musique, cinéma et écriture, pilates et danses africaines, photographie, découpage et collage et origami. Les enfants pourront aussi participer à des jeux de société et des jeux sur tablettes. Certains auront la possibilité de s’initier au rugby. Les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) se termineront le mardi 10 août par un spectacle dans les différents centres.