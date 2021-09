A l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui se sont déroulées ce week-end, les 18 et 19 septembre 2021, la Ville du Port avait organisé une séquence de balade découverte des immenses oeuvres de street art que comptent la commune. Cela, dans une ambiance conviviale et la participation des éducateurs de l'OMS du Port (Photo Mairie du Port)

Pour ces 38èmes Journées européennes du patrimoine au Port, les circuits, à pied ou à vélo ont emmené les visiteurs sur plusieurs sites pour découvrir notamment et l’exposition "Somin nout zistwar dan regard la vi". Ils ont aussi pu suivre le circuit Patrimoine avec une quinzaine d’arrêts et des bornes avec QR code pour révéler l’Histoire de la ville et le circuit "pié d’bwa" pour mieux connaître les arbres remarquables de la ville.

Parmi les autres animations mises en place : un marché des horticulteurs qui s’est déroulé toute la journée de samedi au Grand Marché.