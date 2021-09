Après 18 mois d'arrêt lié à la crise sanitaire, L'heure de la reprise a enfin sonné pour "les meilleures gymnastes de l'île", ces derniers se sont retrouvés le samedi 18 septembre 2021 au complexe sportif municipal du Port afin de "relancer une dynamique d'entrainement de performance" indique la mairie. (Photo ville du Port)

Selon la mairie, les filles issues des clubs du Port, Saint-Pierre, Saint-Denis, Saint-Benoit et Saint-André ont participé à un entrainement partagé. Parmi elles, la Portoise Saphira Dijoux, la seule Réunionnaise ayant participé aux championnats de France Avenir Elite en juin dernier. En partageant les installations portoises, les plus jeunes ont pu poursuivre l’apprentissage des bases et les plus expérimentées, acquérir de nouveaux éléments.

La mairie précise que cet entrainement partagé a aussi servi de préparation en vue d’un premier test de sélection prévu en novembre. Les cinq meilleures gymnastes (8-10 ans) constitueront une équipe réunionnaise pour les championnats de France (jeunesse) des Régions prévus les 4 et 5 décembre 2021.