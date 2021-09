La mairie du Port informe que dans le cadre de la course cycliste "Criterium Anim'services" qui se tient ce dimanche 26 septembre 2021 sur le Littoral nord du Port, la circulation est interdite jusqu'à 17h30 (à l'exception des véhicules dûment autorisés et de secours) sur les voies dont nous publions la liste ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- l’avenue du 28 novembre 1942, portion comprise entre le rond-point de la butte citronnelle et la rue Camille Desmoulins,

- la rue Camille Desmoulins, portion comprise entre l’avenue du 28 novembre 1942 et l’intersection de la Piscine (voie de liaison),

- la rue Camilles Desmoulins, portion comprise entre l’intersection de la piscine (voie de liaison) et le rond-point des Douanes.

La circulation est filtrée sur le boulevard de Tamatave, portion comprise entre les ronds-points de Tamatave et de la butte citronnelle. L’accès à la zone industrielle numéro 1 se fera par le rond-point de la Glacière vers la rue de la Glacière. Les usagers devront se conformer à la signalisation temporaire mise en place à cet effet.