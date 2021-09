Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 18 heures

"Le Temps des Femmes", le 2ème festival du film de femmes aura lieu du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre 2021 au Port, à Saint-Paul et à Trois-Bassins. L'événement sera l'occasion de mettre en valeur des "femmes exceptionnelles et inspirantes"autour des thèmes de la charge mentale, de la précarité ou encore des violences conjugales. Au Port, plusieurs films seront projetés au Cinéma Casino, les samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre. Les projections seront suivies de débats avec la participation de Lorna Sincère, championne du Monde de boxe françaiseet de Laura Lebon, auteur du livre "Mon combat". a noter que la clôture du festival aura lieu au cinéma Casino avec documentaire de Yann Arthus-Bertrand "Woman"le dimanche 3 octobre à 18h30

