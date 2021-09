Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Le deuxième festival du film de femmes mettant en lumière des femmes exceptionnelles et inspirantes et les problématiques auxquelles les femmes sont confrontées se poursuit. Plusieurs films seront diffusés au Cinéma Casino du Port, les samedi 2 et dimanche 3 octobre dont Woman de Yann Arthus-Bertrand, un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays.

